In Brabant klotsen de drugs tegen de plinten

In de fonkelnieuwe rechtbank van Breda zit deze maandagmorgen Michael de R. in het verdachtenbankje. De 26-jarige man uit Sprang-Capelle maakt een frisse indruk: keurig gekleed, de haren netjes gekamd. Justitie denkt dat de man één van de drijvende krachten is achter het drugslaboratorium dat op 13 maart werd gevonden in een schuurtje in Brakel, gemeente Zaltbommel. Vorig jaar werd De R. ook al op heterdaad betrapt in een Eindhovense woning die van onder tot boven was ingericht als xtc-laboratorium.