In de eerste minuten van Expeditie Robinson gaat Twitter los: 'Ik ben team Braboneger!'

Tilburg: Kunste­naars uit Ecuador bij Podium 111

16:43 TILBURG - Keramist en schilder Eduardo Segovia, schilder Nicolas Herrera en Boris Ordoñez (ook schilderijen) uit Ecuador zijn gerenommeerde kunstenaars in hun land. in het weekend van 21 tot en met 23 september tonen zij hun werk bij Podium 111 in Tilburg. Dat podium is gevestigd aan de Sint Josephstraat 111 in Tilburg.