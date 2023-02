‘In Mindlabs moet een verenigingsgevoel ontstaan’, directeur Petra van Dijk gaat daarbij helpen

Update + video Eigenaar achter­volgt zijn gestolen auto, verdachte wordt aangehou­den na botsing in Kaatsheu­vel

KAATSHEUVEL - Een 19-jarige automobilist uit Waspik is zondagochtend tijdens een achtervolging op de Sweensstraat in Kaatsheuvel tegen een andere auto gebotst. Het voertuig was gestolen en de autodief weigerde vrijwillig te stoppen. Alleen werd de verdachte niet door de politie achtervolgd, maar door de eigenaar van de auto zelf.

