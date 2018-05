In Tilburg draait een huis, maar ook in Amerika, Iran, Australië en Italië

Verloren foto weer terug gevonden in andere Mariakapel door tip BD-lezer

4 mei UDENHOUT/OISTERWIJK - Vrijdagmiddag kreeg Frans Goossens van Heemcentrum 't Schoor in Udenhout van een mijnheer Smit uit Oisterwijk telefonisch te horen dat de foto van Captain James K. Hunter gevonden is. Die was verdwenen uit de Mariakapel van Udenhout en werd gevonden in de kapel van Ave Maria in Vrede tussen Oisterwijk en Moergestel.