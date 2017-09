In Tilburg gemaakte animatiefilm dingt mee naar Oscar

TILBURG/AMSTERDAM - De animatiefilm 'Bullet Time' van Frodo Kuipers uit Nieuwkuijk is de Nederlandse inzending voor een Oscar in de categorie Korte Animatiefilm. De film is in geanimeerd bij Studio Nova in Tilburg en geschreven door Rudi Brekelmans, de oprichter van Studio Nova.

Het verhaal van de film: twee kogels, gemaakt om te doden, worden midden in hun dodelijke vlucht verliefd op elkaar. Het overkomt Stanley en Daisy, de twee kogels die door cowboys Jesse en Pedro tijdens een ouderwetse wild-west shootout op elkaar worden afgevuurd. In plaats van voor hun dodelijke doel, kiezen de kogels voor de liefde, met desastreuze gevolgen voor de cowboys. De film is geproduceerd door Merlijn Passier Productions.

De korte animatiefilm maakt kans op de Academy Award for Best Animated Short Film, oftewel een Oscar. De film is gekozen door de Nederlandse Oscar® selectiecommissie Korte Animatiefilm. De nominaties worden op dinsdag 23 januari 2018 bekend gemaakt. Op 4 maart is dan de uitreiking.

Studio Nova

Iets meer dan een jaar geleden startten enkele Brabantse filmmakers in de Goirkestraat in Tilburg de werkplaats Studio Nova, een stichting die zich ten doel stelt om de Brabantse film- en animatiecultuur te emanciperen door samenwerking en begeleiding van talent. Dit is een eerste succes.