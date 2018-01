Inbreker kiest Tilburgs kanaal als vluchtroute: politie redt hem uit het water

Over de doden niets dan goed

15:26 TILBURG - Het is een mooi en succesvol concept dat kunstenaars René Korten, Reinoud van Vught en Michael de Kok hebben ontwikkeld. Nothing but Good is een blog waarop kunstenaars uit de hele wereld laten zien door wie ze worden beïnvloed. Voor de tweede keer is het ook een tentoonstelling in Park in Tilburg, het kunstenaarsinitiatief waar Korten en Van Vught deel van uitmaken.