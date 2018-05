Inbreker na acht jaar cel opnieuw voor hekje: 'Hij blijft maar doorgaan'

POLL Buschauf­feurs balen van bonnenre­gen op Ringbaan Noord: '4 kilometer te hard, 109 euro'

11:44 TILBURG - Bij Arriva in Tilburg ploften deze week 20 processen verbaal in de bus voor het te hard rijden op de Ringbaan Noord. Dat zijn er ongeveer net zoveel als het busbedrijf in de stad en regio gemiddeld per jaar krijgt, zegt de teammanager van Arriva in Tilburg.