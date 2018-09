Ineens staan in Moerenburg drie lemen muren: de opmaat voor een cultureel festival

Video Bewoners Perosiflat staan midder­nacht opnieuw voor falende elektri­sche deur: 'WonenBre­burg laat ons in de steek'

23 september TILBURG - ,,Dit is schandalig, ik voel me in de steek gelaten door de verhuurder." Dagelijks staan de bewoners van de Perosiflat aan de Perosistraat in Tilburg buiten hun deur, die vaak niet opengaat met hun elektrische sleutel. Saddik Ourahou (30) stond zaterdagnacht om 00.30 uur wéér een half uur voor een dichte deur van de Perosiflat in Tilburg. De elektrische sloten doen het al een half jaar niet goed, maar WonenBreburg lijkt de bewoners niet snel te helpen.