Inspectie SZW legt op 22 bouwplaatsen in Tilburg werk tijdelijk stil: werken was onveilig

TILBURG - De Inspectie SZW (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft dinsdag op 22 bouwlocaties in Tilburg na controle het werk tijdelijk stilgelegd omdat het niet veilig was. Volgens de inspecteurs was er een groot risico dat bouwvakkers konden vallen of aangereden konden worden.

Op vier bouwplaatsen werden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen zoals kwarts, houtstof of dieselmotorenemissie, meldt de Inspectie. In totaal controleerden inspecteurs zo’n dertig plaatsen. Ze vonden geen overtredingen van regels op het gebied van beloning of arbeidstijden.

De Inspectie SZW keek tijdens de controles in Tilburg onder andere naar de samenwerking tussen opdrachtgevers, hoofd- en onderaannemers en hoe ze ervoor zorgen dat bouwvakkers veilig op de bouwplaats kunnen werken.

Asbest

Bij de helft van de bouwplaatsen bleek dat mensen onveilig op hoogte werkten. Op dertien plekken werden de werkzaamheden daarom stilgelegd, ook zijn twee waarschuwingen gegeven. De aannemers kregen opdracht om veiligheidsmaatregelen te treffen. Zodra die waren genomen, kon het werk verder.

Op acht bouwlocaties konden werknemers hun werkplek niet veilig betreden of verlaten, bijvoorbeeld vanwege instortingsgevaar of het rondrijdende werkverkeer. Op één plek waar werd gewerkt en asbest was verwijderd, ontbrak het vrijwaringsbewijs.