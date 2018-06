Introductie studenten: 'graag minder drank, meer inhoud'

Dat adviseert een projectgroep die alle geledingen van de Tilburgse universiteit vertegenwoordigt. ,,Speciaal de medewerkers van Tilburg University (TiU) en de internationale (aspirant-)studenten menen dat er te veel focus is op feesten en het drinken van alcohol, en dat een nieuwe balans nodig is", schrijft de groep aan het college van bestuur. De Universiteitsraad geeft er volgende week zijn mening over.

Informatie

De twaalfkoppige projectgroep werd vorig jaar ingesteld om een nieuwe visie te formuleren op de Tilburgse introductieperiode. Die is ruimer dan alleen de TOP-week, maar daar ligt wel het zwaartepunt. Pal voor het begin van elk studiejaar kan Tilburg niet heen om de schare studenten die de stad overspoelt. In 2017 schreven zich bijna 3.000 mensen in.

Uit tevredenheidsonderzoek komt volgens de projectgroep naar voren dat de feestelijke introductieweek hoog scoort. Maar dan toch vooral onder de Nederlandse deelnemers. De buitenlandse studenten vinden er veel minder van hun gading. Die hechten meer aan informatie over studie en praktische zaken dan aan party's.

Drankverkoop

Een andere vaststelling is dat de organisatie van de in omvang groeiende TOP-week steeds ingewikkelder wordt. Die is in handen van een aparte stichting. Het bestuur kent door vertrekkende studenten een groot verloop, waardoor steeds kennis verloren gaat. Het financiële plaatje is sterk afhankelijk van drankverkoop.

De projectgroep beveelt aan dat de TiU als eindverantwoordelijke bestuurlijk een grotere vinger in de pap krijgt voor de hele introductieperiode, die al in mei met het informeren van aanstaande studenten begint. Voor de TOP-week zou de verkoop van alcohol geheel buiten de begroting moeten blijven. Citymarketing Tilburg en studie-, studenten- en sportverenigingen zouden betrokken moeten worden bij een nieuwe organisatievorm.