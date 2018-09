Is de nieuwe rotonde bij de AH XL echt zo gevaarlijk? Tilburg gaat de situatie anderhalve dag filmen

13-jarige natgespo­ten vlaggendra­ger van PSV: 'Ik zei daar iets lelijks wat ik niet zal herhalen'

20:00 EINDHOVEN - ,,Ik zei iets heel lelijks toen ik die sproeier voelde", zegt de 13-jarige vlaggendrager Merlijn van de wedstrijd PSV-Willem II. De beelden waarop te zien is hoe hij heldhaftig met zijn vlag op het veld bleef staan, ondanks dat hij droop van het water, werden veel bekeken. ,,Maar ik was zo boos!", zegt hij in het Jeugdjournaal.