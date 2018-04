Islamitische basisschool 25 jaar: driekwart mouw is toegestaan

Roadburn is meer dan duistere muziek alleen: expositie in de Koepelhal

8:00 ,,Volgens mij is het mijn tiende of elfde editie, en ik heb er ook sindsdien ook nog nooit een gemist”, zegt Maarten Donders met een lach over het Roadburn festival vanaf donderdag 19 tot en met 22 april in Tilburg. ,,Voor mij is het echt thuiskomen.” Dat is dit jaar letterlijk en figuurlijk zo, want de van origine Tilburgse illustrator verhuisde twee jaar geleden naar Parijs. ,,Dat heeft ook met Roadburn te maken, want drie jaar geleden heb ik er een meisje ontmoet”, vertelt hij. ,,Zij woonde er al heel lang en toen ik als toevalstreffer er een mooi appartement vond, hadden we allebei zoiets van ‘let’s go!’”