Jaloerse jongen (18) slaat vriendin op feestje in Tilburg en valt daarna zijn schoonmoeder aan

TILBURG - Een 18-jarige jongen uit Tilburg is zaterdagnacht in zijn woonplaats opgepakt op verdenking van het mishandelen van zijn vriendin en haar moeder. Ook beschadigde hij de auto van zijn schoonmoeder. Tegen de Tilburger is aangifte van mishandeling en vernieling gedaan.

In de nacht van zaterdag op zondag was er een feestje aan de gang in de Tilburgse wijk Korvel. Daar kregen de verdachte en het slachtoffer ruzie.

Volgens het meisje was de jongen jaloers en sloeg hij haar met gebalde vuist twee keer in het gezicht en nog een keer op haar hoofd. Ze rende naar huis en vertelde haar moeder wat er gebeurd was.

Auto bekrast

Even later stond haar vriend voor de voordeur. Haar moeder deed open, waarna zij door hem ook in het gezicht geslagen werd.

Ze verloor haar evenwicht en viel, waardoor ze maar achterhoofd tegen de grond belandde. Hierna rende hij hard weg.

De moeder stond op en wilde naar het ziekenhuis gaan voor behandeling. Ze zag toen dat de linkerspiegel van de auto vernield was. Ook was het voertuig op diverse plaatsen bekrast. Zowel moeder als dochter hebben aangifte gedaan.

Onderzoek