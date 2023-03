Jammer dat ‘narige perenbomen’ het loodje hebben moeten leggen

Coalitie in Goirle hikt tegen nieuwe wethouder aan: ‘Ik ben bang dat het nog wel eventjes gaat duren’

GOIRLE - Het is vijf weken geleden dat wethouder Christel van Neerven om gezondheidsredenen opstapte in Goirle, maar haar opvolger namens Pro Actief Goirle laat nog op zich wachten. ,,Heel vervelend, maar als coalitie moeten we wel op één lijn zitten”, zegt PAG-fractievoorzitter Bert van der Velden.