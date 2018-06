Jan Naaijkensprijs naar Yoel Pytowski

Sinds 2014 gaat de prijs - die is bedacht door het Noordbrabants Genootschap - naar talentvolle kunstenaars en haakt de prijs aan bij exposities bij Kunstpodium T in Tilburg. Daar is werk te zien van eindexamenstudenten van kunstacademies in Europa. De prijs is in 2014 uitgereikt aan Juan Pablo Plazas, in 2015 aan Rudolf Samhejl, in 2016 aan Ans Mertens en in 2017 aan Nuni Weisz.