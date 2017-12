Jan van Oevelen ging als broekie met zijn camera langs het Bels Lijntje de Loc 3737 achterna

Voor zijn boek 'Heuvelstraat in beeld' fotografeerde Jan van Oevelen, gespecialiseerd in architectuur, de 141 gevels van de Heuvelstraat. Het was vooral de schoonheid die hem aansprak. 'De gevel hoog boven de Oude Markt, waar ogen over de ramen lijken te gluren', schreef Stadsgezicht. 'Waar hoofden roerloos het winkelend publiek gadeslaan. Of neem de oude reclameteksten 'Sanitaire Artikelen, Brandkasten Enz.' stijlvol verwerkt in een muur en het raamkapel dat meldt '1825' hoog boven de straatstenen.'