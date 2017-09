Jannes (14) uit Berkel-Enschot in finale Junior Songfestival: 'Maar hij laat zich niet gek maken'

BERKEL-ENSCHOT - De 14-jarige Jannes Heuvelmans uit Berkel-Enschot doet zaterdag met zijn boyband Fource mee in de finale van het Junior Song Festival. Doel is het vertegenwoordigen van Nederland op het Junior Eurovisie Songfestival op 26 november in Georgië.

Hij staat nu met de boyband Fource in de finale van het Junior Song Festival, maar begon zijn 'carrière' door een rol in onder andere in de Efteling-musical Pinokkio en het theaterstuk De Kleine Blonde Dood.

Via via kwam hij zo terecht bij de audities voor het Junior Song Festival. ,,Eerst zag ik dat helemaal niet zitten, maar toen heb ik me toch over laten halen om mee te doen." Het sloeg aan. Via voorrondes en halve finales staat Fource nu in de finale en moeten de jongens het opnemen tegen zes andere acts. De winnaar mag naar de Europese finale op 26 november in Tblisi in Georgië.

Of Jannes met Fource daar heen gaat is al bekend. Maar hij mag er niets over zeggen: ,,Mensen moeten maar gaan kijken, haha" Hij heeft een overeenkomst moeten sluiten waarin geheimhouding is afgesproken.

Gekte