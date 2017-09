Jannes uit Berkel-Enschot wint finale Junior Song Festival

Laatste Draaimolen bij Charlotte Oord sfeervol

16:39 TILBURG - ,,Muziek, bier, mensen en bomen.” Dat is volgens bezoekster Karlijn Vlaardingerbroek (27) Draaimolen bij Charlotte Oord in Tilburg in het kort samengevat. De laatste editie van dit festival op deze locatie is als vanouds een sfeervol.