Jas en slaapzak in één: modestudenten ROC helpen vluchtelingen warm te houden

Vrouw in Tilburg beroofd van telefoon, politie vindt hem terug door app en arresteert man

12:24 TILBURG - Een vrouw kon maandagochtend wel blij zijn dat ze een volg-app op haar telefoon had geïnstalleerd. Ze werd bij station Tilburg Universiteit beroofd van haar telefoon, maar deze werd even later teruggevonden door de politie.