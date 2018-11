Jeroen 'breakdancete' zijn verleden doormidden en trapt de week tegen kindermishandeling af

De week tegen kindermishandeling is gisteravond in Tilburg mede afgetrapt door Jeroen van de Ven. Hij heeft zelf een hele zware jeugd achter de rug en is nu Europees Kampioen breakdance. ,,Ik heb door dans van mijn verleden mijn kracht gemaakt."

Jeroen van de Ven is 27 en heeft nu een vriendin, een zoontje en (bijna) een HBO-diploma. Hij is onderdeel van een drieling, geboren in Eindhoven. Met de drie broers gaat het nu goed, maar dat was ruim tien jaar geleden wel anders. ,,Mijn moeder heeft een persoonlijkheidsstoornis en mijn vader een drugsverleden. Het is een heel introverte man en weet niet hoe hij zich moet uiten. Ze waren niet in staat ons op te voeden. We werden mishandeld, zelfs fysiek, en verwaarloosd. Armoede, geen geld, geen eten, vieze kleding. Die problemen stapelden zich op. Ze zijn drie keer gescheiden - het ging niet. Ieder keer verpestten ze het weer."

Internaat

De jongens zijn meerdere keren gedwongen verhuisd. Van hun moeder naar hun vader en weer terug, tot ze op hun vijftiende in een internaat belandden. Sindsdien gaat het beter, konden ze HAVO en VWO afronden en gaan studeren. Van de Ven: ,,Dat kon, denk ik, omdat we ondanks alle problemen wel goed konden leren en hulp accepteerden. Wij konden zien dat onze situatie niet normaal was - heel veel kinderen hebben dat helemaal niet door."

Volledig scherm Wethoudster Marcelle Hendrickx in gesprek met een jongen die tijdens de Week van de Kindermishandeling rapt over zijn verleden. © Nigel van Schaik

De oplossing begint dus, volgens Jeroen van de Ven, bij voorlichting. ,,Ik spreek op congressen om mensen bewust te maken van de signalen van mishandeling en verwaarlozing, en wat je kunt doen als je die herkent. Er heerst 'handelingsverlegenheid'. Dat betekent dat heel veel mensen op scholen, sportclubs en zelfs binnen de familie vaak wel door hebben dat er iets niet pluis is maar er niet op handelen. Mensen zijn bang om een vals vermoeden te hebben, maar als je onderbuikgevoel klopt en je doet niets is dat nog tien keer erger. Terwijl een knuffel of een arm om je schouders heel ver kan gaan."

Wees niet bang om te handelen: dat is ook de boodschap van de Regionale Taskforce Kindermishandeling onder leiding van de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx. ,,We zijn dit hele jaar bezig met één doel: de hoeveelheid kinderen die mishandeld en verwaarloosd worden in onze regio terug te brengen. We kunnen alleen helpen als een zaak ook wordt gemeld, en daar hebben we scholen, sportclubs, vrienden en familie voor nodig. Daar geven we trainingen voor." En gisteravond gaf Jeroen van de Ven samen met vier andere jonge mannen met een verleden workshops. ,,In de hoop dat iemand ook een hobby of talent ontdekt waarin ze van hun verleden hun kracht kunnen maken, net als ik."