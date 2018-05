Joblezing door Jan Terlouw in Berkel-Enschot druk bezocht

BERKEL-ENSCHOT - In Berkel-Enschot was woensdagavond de jaarlijkse Joblezing. Waar in het verleden sprekers als rabbijn Soetendorp, generaal Van Uhm en Commissaris van de Koning Wim van de Donk de Joblezing verzorgden, was het deze 25e editie de beurt aan oud-politicus en schrijver Jan Terlouw.

In zijn lezing trok Terlouw slechts af en toe een parallel naar het leven van de bijbelse figuur Job. Hij wordt van een rijk man die alles heeft en op waardering kan rekenen, een arme sloeber die alles kwijt raakt. ,,En net zoals Job zichzelf de vraag stelt of het zijn schuld is dat hem dat allemaal overkomt, moeten wij onszelf afvragen of datgene wat we de natuur allemaal aandoen ook onze schuld is en waarom het ons overkomt" hield Terlouw de volle Caecilia-kerk voor.

,,Wat zijn we aan het doen met onze planeet?" stelde Terlouw zichzelf de vraag. ,,We hebben geen idee wat we doen en wat daarvan de gevolgen zijn." En net als Job die steeds weer slecht nieuws krijgt, krijgen wij in onze tijd ook keer op keer een slecht bericht, een jobstijding over de natuur. ,,Plastic soep in de oceaan, uitsterven van een diersoort of sneller smelten van de poolkappen."