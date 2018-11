Jonge cabaretier gaat van panfluitspeler naar persoonlijk

TILBURG - Sam de Zwart (21) uit Berkel-Enschot staat zaterdag met zijn derde uitverkochte solo-cabaretvoorstelling in Cinecitta. Dat is nog maar het begin, als het aan hem ligt.

Met een nieuwe mentor in theaterveteraan Peer de Graaf, een trouwe schare vrienden en twee eerdere cabaretshows in Tilburg is het voor Sam de Zwart nu tijd voor het echte werk. ,,Die vorige shows waren leuk, maar wel complete onzin. Deze keer ga ik mezelf spelen, hoe eng dat ook is."

Zijn eerste soloshow heeft hij anderhalf jaar voor zich uit geschoven. ,,Ik vond het hartstikke eng. Ik had alleen nog maar in een duo gespeeld." Hij mocht in Cinecitta staan en schreef een show over zijn fictieve verleden als Peruviaan, panfluitspeler en peepshowdanser. Ook in zijn tweede show, als mislukt goochelaar, verschuilt hij zich achter een typetje en video-onderbrekingen.

Inmiddels is zijn zelfvertrouwen gegroeid en moet er zaterdag geen Peruviaan of salsadanseres staan, maar De Zwart zelf. ,,Ik weet van de repetities dat de show goed is, maar de twijfel vertrekt nooit. Als ik begonnen ben is die nervositeit weg, maar je moet scherp zijn. Je ziet de zaal je aankijken en vragen: 'wordt het nog leuk?'"

De voorstelling van zaterdag opent met De Zwart tegenover een therapeut. Ze vragen zich af waar het leven om draait. Tijdens de show moet dat voor de cabaretier duidelijk worden. ,,Dat soort verhalen komen vanzelf omhoog. Ik had er met mijn therapeut over gesproken en maakte er later heel goede grappen over met een vriend. Ik had beet. Zo kan ik mezelf uitdagen en de mensen in de zaal aan het denken zetten."