Jongen (14) uit Tilburg neemt stiekem auto van moeder mee

Agenten zagen rond 02.20 uur een auto vanuit de Hart van Brabantlaan de Jan Heijnsstraat inrijden. Toen ze de bestuurder zagen, vonden ze dat hij wel erg jong overkwam en stelden een controle in. De bestuurder gaf meteen toe dat hij geen rijbewijs had. Ook had hij geen andere vorm van legitimatie bij zich.

Even later vertelde de bestuurder aan de agenten dat hij pas 14 was en de auto van zijn moeder zonder toestemming had meegenomen. De agenten namen de jongen mee naar huis, waar zij een boze moeder troffen.