Jongen (15) aangehouden om zware mishandeling in Tilburg die gefilmd werd

Volksbuurt snapt plan boetes voor bbq en zwembadje op straat niet: 'Hier zeggen mensen nog wél hallo'

10:07 Woe 9 mei: Tilburgers die graag op straat zitten, hebben er geen goed woord voor over dat in Korvel tuinmeubilair, speeltoestellen of zwembadjes op straat worden beboet. ,,In de achtertuin zie je niks."