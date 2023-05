Jongen (16) opgepakt nadat hij gestolen computer online te koop zet

Ook zonder originele naam loopt de camper­plaats in Biest-Houtak­ker binnen enkele weken vol

BIEST-HOUTAKKER - Een spannendere naam dan Camperplaats Biest-Houtakker was niet nodig voor hun kleinschalig camperpark. ,,Er wordt vooral op camperplaats gezocht, dan kun je wel een leuke naam hebben met iets van kanaal of zo, maar dan zijn wij onvindbaar”, vertelt Thijs Vromans (41). Samen met zijn vrouw Loes (38) bedacht hij de kersverse camperplaats in het groen.