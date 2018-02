Jongen slachtoffer van straatroof in Tilburg, twee mannen met wapen gezocht

Verdachte opgepakt voor zware mishandeling City Hotel, andere verdachte te zien op foto's

21:05 TILBURG - Er is één verdachte opgepakt voor de mishandeling van een portier in het City Hotel in Tilburg. Dat maakte de politie dinsdagavond bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht. Op de telefoon van de verdachte zijn goede foto's gevonden van de tweede verdachte in de zaak.