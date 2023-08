Jongens raken gewond bij val met scooter in sloot op N65 bij Biezenmortel

Podcast Willem II-routinier Michael de Leeuw te gast in podcast Stoere Kerels: ‘Een zak geld wint geen wedstrij­den’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 4 van seizoen 3 gaat het onder meer over de uitwedstrijd van de Tricolores bij FC Groningen. Michael de Leeuw, die warm onthaald werd bij zijn vorige club, geeft ook zijn mening over de doelpuntloze KKD-topper.