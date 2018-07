Jongeren breken in bij winkel in Enschotsestraat Tilburg

Weinig bewijs voor aanranding in Tilburgse sauna

12:24 TILBURG/BREDA – De 50-jarige Ahmed O. zou 29 november vorig jaar een vrouw hebben aangerand in de sauna van sportschool Futuro Fitness. Tegen hem is vrijdag in de rechtbank in Breda tien weken cel geëist. De vraag is alleen of er voldoende bewijs is.