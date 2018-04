Jongetjes die missionaris wilden worden zoeken elkaar als tachtigers in Tilburg weer op

1998: 50 jaar later. De intocht van de computer. We hadden elkaar nooit meer gezien of van elkaar gehoord. Een van de studenten van toen had de namen en de adressen van de studenten opgeschreven in een boekje en had ze bewaard. Hij heeft toen met een nog bevriende student contact opgenomen. Samen zijn ze gaan zoeken. De namen klopten wel, maar de adressen natuurlijk niet meer. Toch hebben zij, na maanden lang zoeken en met medewerking van reeds gevonden studenten van Sexta 1948, alle studenten van toen kunnen traceren. Eén student was in 1988 overleden en een aantal had geen interesse in een reünie. Twee van de studenten zijn missionaris geworden en wonen in Brazilië en Indonesië. De eerste reünie werd op 4 november 1998 georganiseerd in Motel Vught. Tussen 1998 en 2018 zijn ook nog acht mededeelnemers aan de reünie overleden. Tot op heden zijn we nog met tien tachtigers overgebleven en houden we om de drie jaar een reünie, waar zelfs de missionarissen bij aanwezig zijn. En zo organiseren we op 9 april weer onze bijeenkomst: 70 jaar nadat we met onze koffertjes op de stoep stonden in Tilburg bij de Rooi Harten.