Julia wil winnen: 'zonder trofee is het huis te klein'

TILBURG - Julia van Dijk (12) uit Tilburg is een rijzende ster in het kunstschaatsen en heeft een torenhoge ambitie. ,,Zonder trofee was het huis te klein", fluistert haar moeder.

Zaterdag won Julia een regionaal kampioenschap in Dordrecht, waar ze tegenwoordig traint. Een peulenschil voor het talent dat het Nederlands Kampioenschap kan gaan winnen in februari. Julia kwalificeerde zich met vlag en wimpel.

Vorige maand won ze overtuigend haar eerste internationale wedstrijd in Londen. ,,Ze weet ontzettend goed wat ze wil: winnen. Ze ontwikkelt zich snel en is erg gefocust. Als ze zo door gaat maakt ze een hele goede kans tijdens de Challenge Cup", vertelt trainer Marieke Krijthof.

Challenge Cup

De Challenge Cup is de grootste wereldwijde wedstrijd in het Kunstrijden voor aanstormend talent. De Nederlandse die het hoogst eindigt in het klassement is meteen nationaal kampioen. De afgelopen twee seizoenen is ze steeds een klasse hoger gaan rijden, volgend jaar kan ze aansluiten bij de Junioren.

Julia werd afgelopen februari derde bij de Cup, ze was de tweede Nederlandse. Ze kon hoger eindigen, maar één mislukte sprong gooide roet in het eten. Voor zo'n fanatiek meisje hakt dat er in. ,,Er is maar een foutje nodig om de eerste plaats te missen. Dat is erg zuur", zegt Julia.

Dat maakt haar komende kampioenschap extra spannend. De mentale druk is groot. Moeder Sandra: ,,Ze kan natuurlijk gewoon winnen, maar dat ga ik haar niet vertellen. Ze moet zo ontspannen mogelijk de wedstrijd in gaan. Dan komt het wel goed. Ze is heel erg bang voor een herhaling van afgelopen jaar."

Epke

Julia droomt van een grote carrière. Ze heeft haar antwoord meteen klaar: ,,Het EK. Het WK. De Olympische Spelen."

En op school? ,,We moesten een werkstuk schrijven over onze toekomst. Ik wist het al." Waar klasgenootjes nog agent, brandweerman en astronaut opschreven kwam Julia met cardiologie. ,,Opa heeft hartfalen en daar wil ik mensen mee helpen. We gingen langs bij Epke Zonderland. Hij is olympisch kampioen geweest - en arts. Dat wil ik ook." Bij de naam van de meervoudig wereldkampioen verschijnt een grote glimlach op Julia’s gezicht.