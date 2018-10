Julliëtte van Eerd leidt GGz Breburg

OPINIE 'Ze organise­ren zeskampen en zijn kampioen in feestvie­ren. Zelfs bij degrada­ties'

9:30 Bij een bijeenkomst over leefbare zaken in een kleine kern is de gemiddelde bezoeker meestal grijs of kaal. Op zich geen probleem, want die fungeren daarna als tamtam in hun gezin, bij de sportclub, of aan de bar. En zo blijft jong en oud op de hoogte.