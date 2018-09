Justitie eist 18 jaar cel voor liquidatie Mahlerstraat Tilburg

TILBURG - Justitie heeft woensdag 18 jaar cel geëist tegen Murat K. voor de moord op de 48-jarige Turk Hakki Yesilkagit. Hij werd in 2006 doodgeschoten in zijn auto in de Mahlerstraat in Tilburg.

Ook acht justitie K. schuldig aan de aanslag in 2006 met een handgranaat in Oosterhout. Daarbij raakte niemand gewond, wel was er grote schade aan de woning.

Yesilkagit werd op 23 juni 2006 in zijn zilverkleurige Mercedes doodgeschoten. Toen de politie arriveerde hing hij uit de auto, met zijn hoofd op straat en zijn rechterbeen nog in de wagen.

Op 24 oktober 2006 vond een aanslag met een handgranaat plaats in de Oosterhoutse Voltstraat. Dat was bij het ouderlijk huis van een man met wie K. ruzie had, vermoedelijk vanwege drugs.

Begin 2007 kwam K. bij de politie in beeld als verdachte. Tijdens doorzoekingen die later plaatsvonden op zijn verblijfadressen vonden agenten verdovende middelen, een scherf handgranaat, een antitankgranaat lanceerinrichting met granaat, een pistool en munitie.

