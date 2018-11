BREDA/TILBURG - Justitie eist zes maanden cel tegen een 35-jarige Tilburger die wapens en drugs in zijn bezit zou hebben gehad. Die werden al gevonden in 2014, maar de man zelf kon pas dit voorjaar worden aangehouden.

In een loods die de man had gehuurd aan de Oisterwijksedreef in Haaren, vond de politie onder meer een pistoolmitrailleur. Eentje waarmee je 650 schoten per minuut kunt afvuren, wist één van de rechters. In de loods en in zijn woning in Tilburg trof de politie ook nog bijna twee kilo hennep en 18 gram amfetamine aan

Hobby

Over de gevonden drugs wilde de Tilburger donderdagochtend niks zeggen, maar hij ontkende dat de pistoolmitrailleur van hem was. Hij gaf wel toe dat het verzamelen van wapens een hobby van hem was. ,,Ik heb in het leger gezeten, daar heb ik veel wapens aan overgehouden.”

Advocaat Matthijs van Dam stelde dat de zaak tegen de Tilburger behoorlijk is afgebladderd. ,,Aanvankelijk dacht justitie dat het hier ging om een grote wapenhandelaar, die ook zou handelen in hard drugs. Maar van al die verdenkingen is weinig overgebleven. Ja, het wapen en de patronen lagen in zijn loods, maar er hadden meerdere personen een sleutel.”

Tattooshop

Van Dam vond het ook vreemd dat de Tilburger pas dit jaar kon worden aangehouden. ,,Het is echt niet zo dat hij de benen had genomen, hij bracht regelmatig zijn kinderen naar school. Maar als je iemand wilt vinden, moet je wel gaan zoeken.”

De man, vader van negen kinderen, is inmiddels verhuisd naar Leeuwarden, waar hij een tattooshop wil gaan beginnen. ,,Ik wil een heel nieuw leven beginnen. En tattoos zijn een andere hobby van me.” Voor zijn eerdere stelling dat hij 'meer van honden houdt dan van mensen’ was ook bewijs: op zijn achterhoofd prijkte een grote tattoo van een hond.