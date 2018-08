Justitie kan tweede verdachte in afpersingszaak Luijendijk niet vinden

TILBURG - Het is het openbaar ministerie niet gelukt om de tweede man op te sporen die de verdacht wordt van afpersing van Wim Luijendijk, de oud-burgemeester van Loon op Zand. ,,We hebben alles ingezet, maar het is niet gelukt", zei officier van justitie Pauline Lanslots maandag tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank van Breda.

Daar werd ook duidelijk dat de 44-jarige Danijel B. de behandeling van de zaak in vrijheid mag afwachten. B. moet wel een enkelband dragen. Zijn hechtenis is geschorst tot in november als de rechtbank de zaak inhoudelijk behandelt.

Luijendijk werd sinds het voorjaar van 2016 afgeperst, nadat hij in Capelle aan den IJssel een ontmoeting had gehad met een 24-jarige man. B. benaderde hem daarna en stelde dat het ging om een minderjarige. Hij dreigde naar de media en justitie te stappen en eiste geld.

Naïef

De oud-burgemeester betaalde zijn afperser, hoeveel is niet bekend. Tijdens een eerdere zitting zei de advocaat van B. dat het om 15.000 euro zou gaan. In een schriftelijke verklaring - Luijendijk wil zolang de zaak onder de rechter is verder niets mondeling toelichten - noemde Luijendijk zijn handelen achteraf 'naïef'. De kwestie heeft hem 'emotioneel zeer geraakt'.