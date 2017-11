Justitie versus Corin Denis: bel klinkt voor de derde ronde

DEN BOSCH - Drie keer is scheepsrecht. Onder dat motto gaat justitie woensdag en donderdag proberen om de Tilburgse No Surrender-captain Corin Denis veroordeeld te krijgen. De Tilburger staat samen met drie anderen terecht voor het maken van synthetische drugs.

Het proces tegen Denis - die geen bezwaar heeft tegen de vermelding van zijn volledige naam - heeft een lange voorgeschiedenis. Eigenlijk zou de zitting al op 2 februari zijn geweest, maar die dag bleek dat een van de medeverdachten -Leon Viellevoye uit Moergestel- daags tevoren was geliquideerd in de bossen bij Tilburg. En toen alle betrokkenen op 6 juni klaarzaten voor een nieuwe poging, kwam er opnieuw een kink in de kabel. Medeverdachte Frank W. liet aan het begin van de zitting weten dat hij een andere advocaat wilde. Omdat de rechtbank vond dat W. recht heeft op een advocaat die goed is ingevoerd, werd de zaak aangehouden.

Rovershol

Alle goede dingen in drieën dus, hoopt het Openbaar Ministerie. De rechtszaak tegen Denis en de drie anderen is terug te voeren op de grote actie die de naam Operatie Trefpunt kreeg. Op 4 april 2016 vielen politie en justitie toen binnen op tientallen plaatsen in Brabant. Meer dan vijftig verdachten werden gearresteerd, de meeste van hen werden geobserveerd in en bij het Bestse bedrijf Party King. Dat cateringbedrijf was volgens justitie een Brabants 'rovershol', een plaats waar drugscriminelen onderling afspraken maakt over hun handel en wandel.

Broodjeszaak

Nadat het proces in juni opnieuw moest worden uitgesteld, werd Corin Denis op vrije voeten gesteld. Vandaag krijgt hij te horen hoe lang hij -als het aan justitie ligt- nog van zijn vrijheid mag genieten. Het Openbaar Ministerie zegt dat in de afgeluisterde gesprekken in The Party King veelvuldig de naam van Denis is gevallen. Denis kondigde tijdens de laatste rechtszitting aan dat hij wil kappen met de drugscriminaliteit en een broodjeszaak wil beginnen .