Justitie werkt tóch mee aan onderzoek Ombudsman naar Johan van Laarhoven

Nog even over die 'rare' groepjes verkeers­bor­den: zo zit het

14:37 Do 7 juni: Verkeersborden helpen om het verkeer in de stad in goede banen te leiden. Meestal is de situatie wel duidelijk, al telt Tilburg ook grappige uitzonderingen zagen we gisteren. Maar hoe zit de vork nu in de steel?