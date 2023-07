Kamelen uit de startblokken en rups baant eerste rondjes: grootste kermis van de Benelux is los

Opnieuw krijgt Oisterwijk tik op de vingers om boom: kapvergun­ning tulpenboom onterecht afgegeven

MOERGESTEL – Het is niet terecht dat de gemeente Oisterwijk een kapvergunning heeft gegeven voor een tulpenboom aan de Oirschotseweg in Moergestel. Er is namelijk geen ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’ om de boom van zestig jaar oud om te zagen. Dat schrijft de Bezwaarschriftencommissie aan het college van B en W van Oisterwijk.