Kapotte waterleiding veroorzaakt sinkhole in Tilburg

Vertrek­kend politie­chef Tilburg: 'Er moet meer aandacht komen voor verkeers­vei­lig­heid'

7:02 TILBURG - Verkeersveiligheid moet hoger komen te staan op de agenda van politie, gemeente en provincie. Dat stelt districtschef Peter Verschuur (57) bij zijn vertrek uit Tilburg. Hij verruilt in juni zijn baan voor een functie in de staf van de korpsleiding in Den Haag, waar hij zich gaat richten op het terugdringen van ziekteverzuim onder agenten.