Kat Toontje durft niet meer van schoorsteen in Tilburg af

Competitie: Wat is de beste schoolband van Tilburg en omgeving?

11:23 TILBURG - Zes schoolbandjes uit Tilburg en omgeving strijden voor een plaatsje in de finale van de schoolbandcompetitie. De voorronde is zondag in Paradox - de finale waaraan twee bands mogen deelnemen - is in mei, tijdens festival Alegria in cultuurbos Bosvreugd.