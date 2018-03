Kermis in de Druiventros levert bijna 26.000 euro op voor Inloophuis

In het Tilburgse Inloophuis komen jaarlijks meer dan 2000 gasten. Mensen met kanker krijgen er afleiding, kunnen workshops volgen of worden compleet in de watten gelegd. Het huis draait volledig op donaties en giften. Vandaar dat sinds twee jaar een jaarlijkse avond wordt gehouden. Destijds was het nog in Midi; dit jaar was het voor het eerst in De Druiventros.