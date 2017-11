Kerstlampjes ophangen in een boom van de gemeente? Dat mag niet zomaar!

Wie de lampjes in een geschikte boom ophangt, moet zorgen dat ze alleen in relatief slappe takken hangen. Ze moeten kunnen meebewegen als de boom heen en weer waait of groeit. Je mag geen tyraps gebruiken: die kunnen in de takken snijden.



Hangen de lampjes er eenmaal in, dan ben je nog niet klaar. Er moet er nog een elektrotechnische toets worden gedaan, die aantoont dat de aansluitingen goed zijn en de lampjes niet warm worden. Het risico op brand is buiten niet zo groot als binnen, maar de bast van de boom kan door een te heet lampje wel beschadigen. Is de boom ernstig beschadigd? Dan kan de gemeente de schade verhalen.