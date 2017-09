Kettingbotsing op A58 bij Tilburg: lange file opgelost

Frank Lammers speelt Karl Marx bij Het Zuidelijk Toneel in Tilburg

13 september TILBURG - Acteur Frank Lammers (45) gaat bij Het Zuidelijk Toneel de rol van Karl Marx spelen. De theatermonoloog 'MARX' is het tweede deel in een filosofenreeks die het in Tilburg gevestigde toneelgezelschap op de planken brengt. Het eerste deel was 'SOCRATES'. Die voorstelling is honderd keer gespeeld en trok zo'n 30.000 bezoekers.