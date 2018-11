Kick Out Zwarte Piet kondigt protest aan tijdens intocht Sint in Tilburg

KOZP roept medestanders via Facebook op om te komen. Tilburg is een van de 18 gemeenten waar de organisatie protestbijeenkomsten houdt tijdens de intochten. ‘Wij doen een beroep op alle mensen in Tilburg om op zondag 18 november aanwezig te zijn tijdens de jaarlijkse Sinterklaasintocht om een statement te maken voor een inclusief Sinterklaasfeest en een samenleving zonder racisme!’, schrijft KOZP.