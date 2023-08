Kids Love Sneakers was vertrouwd gezicht Tilburg, nu failliet: ‘Ergste wat er is’

Willem II neemt knorrig genoegen met een punt: ‘Zó slordig, we hadden FC Groningen veel meer pijn moeten doen’

Meer dan een gelijkspel zat er op bezoek bij titelkandidaat FC Groningen uiteindelijk niet in, daarover was iedereen bij Willem II het zondagmiddag wel eens. En toch was er na de 0-0 sprake van een sterk ‘wat als-gevoel’. Het puntje werd derhalve schoorvoetend gekoesterd.