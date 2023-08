Kids Love Sneakers was vertrouwd gezicht Tilburg, nu failliet

Auto compleet openge­scheurd: bestuurder zwaarge­wond bij botsing in Hulsel

HULSEL - Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag op meerdere bomen gebotst van de Molendijk in Hulsel. Na een harde botsing op de eerste boom, schoot het voertuig door. De bestuurder is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.