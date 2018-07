Kijkmannen (en -vrouwen) halen hun hart op: de opbouw van de Tilburgse kermis is begonnen

Fotocamera in de hand, lekker achterovergeleund. Het kijken verveelt de - veelal mannen - die genieten van de opbouw nooit, hoe vaak ze het ook gezien hebben. Het is tenslotte ook elk jaar een beetje anders. Elk jaar zijn er ook weer attracties bij die de Tilburgse kermis niet eerder aandeden.



Populair is vooral The Goldmine Tower op de Heuvel. Deze 90 meter hoge toren is vanaf vrijdagmiddag 15.00 de plek om een vrije val te beleven. Voor het zover is, worden de losse onderdelen één voor één onder elkaar gestapeld, te beginnen met de top. Die wordt steeds een stukje hoger getakeld.



Voor de opbouw van de kermis is een groot deel van het centrum van Tilburg sinds dinsdagmiddag 12.00 uur afgesloten. Het is de bedoeling dat de boel woensdag 1 juli weer opgeruimd is. Die dag rond het middaguur gaan de wegen in het centrum weer open.