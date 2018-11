Kinderen over hun rechten: ‘Lief zijn voor elkaar’

TILBURG - Negenentwintig jaar na het optekenen van de kinderrechten wordt er in de regio een uitgelicht: het recht op participatie. ,,Als kinderen zelf over hun problemen vertellen, zijn we er altijd op tijd bij”, zegt Willemijn Dupuis, die de rechten van kinderen in Nederland verdedigt.

Kinderen uit de regio Hart van Brabant waren dinsdag uitgenodigd om te praten over kinderrechten. Volgens de regionale zorg is er meer inspraak van kinderen nodig. Marieke Couwenberg van Innovatienetwerk Jeugd: ,,We kunnen zelf wel verzinnen dat er een meldpunt tegen kindermishandeling moet komen, maar als je aan kinderen gaat vragen wat écht helpt kom je op hele andere oplossingen.”

Driehonderd basisschoolleerlingen stortten zich in groepjes op de vraag: ‘wat is er nodig voor een fijn leven?’ Couwenberg's concrete plannen bleven uit. Een aantal antwoorden kwamen in elk groepje boven drijven: niet pesten, respect hebben voor elkaar, luisteren naar een ander. ,,Je moet andere mensen kunnen vertrouwen, anders durf je ook niet om hulp te vragen”, legt Elisa (11) uit. Lisa (10) vult aan: ,,We moeten laten zien wat er gebeurt als je niets doet.” Bente (10) houdt het simpeler: ,,Het belangrijkste is dat we allemaal lief voor elkaar zijn.”

Concrete suggesties voor beleid levert dat dus nog niet op. Toch was de middag waardevol volgens Willemijn Dupuis, directeur van stichting KinderrechtenNU. Sterker nog, dit soort gesprekken kan kindermishandeling tegengaan. ,,We leren kinderen om hun stem te laten horen. Als ze zelf over hun problemen kunnen vertellen, zijn we er altijd op tijd bij. De persoonlijke verhalen komen vandaag in zo'n grote hal niet naar boven, maar straks in de klas wel. Daar gaan we verder met ze in gesprek.”

Quote Ik moet eerst mensen kunnen vertrouwen Lisa (10)

Volgens de laatste cijfers worden er elk jaar 119.000 kinderen slachtoffer van mishandeling. Vaak worden vermoedens over een slechte thuissituatie niet gemeld, zegt ook ervaringsdeskundige Jeroen. Dupuis vindt de oplossing in het VN-verdrag. ,,Er zijn drie soorten rechten: beschermingsrecht, verzorgingsrecht en het participatierecht. Participatie wordt vaak als laatste genoemd, maar wij zetten die op de eerste plaats. Zonder in gesprek te gaan weet je namelijk nooit of die andere rechten wel gewaarborgd worden.”

Volledig scherm Willemijn Dupuis vraagt in de Hall of Fame aan kinderen wat zij nodig hebben in de regio. © Nigel van Schaik