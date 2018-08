Klachten in Berkel-Enschot over heien op het terrein van Koningsoord

Drie bewoners vermoeden dat ze door de werkzaamheden schade hebben aan hun woning. Eén van hen is Jos van Baast. Zijn voordeur ligt op zowat 100 meter van de werkzaamheden. ,,We zagen afgelopen weekeinde dat we scheuren hebben in het stucwerk langs het plafond. We weten ook heel zeker dat die er eerst niet waren.'' Ook een andere bewoner heeft schade, zo liet deze aan Van Baast weten. ,,Maar zij willen niet in de publiciteit omdat ze graag in goed contact blijven met Heijmans.''