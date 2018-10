Kledingmerk uit Berkel-Enschot verslaat sportgigant Asics in patentgeschil: 'De champagne gaat hier open'

Insluiper wordt betrapt en slaat vrouw in gezicht in Tilburg

13:23 TILBURG - Een bewoonster van de Lange Nieuwstraat in Tilburg heeft dinsdagavond een klap in het gezicht gekregen van een man die haar slaapkamer binnen was geslopen. De man was op zoek naar spullen om te stelen, toen zij hem betrapte. De politie doet onderzoek.