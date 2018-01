Kleine botsing in Tilburg eindigt in dubbele botsing en verkeersruzie

Zorgenkindje van de Heuvelstraat, maar het zou zo'n mooie wand kúnnen zijn...

10:26 Za 13 jan: In essentie is het zo'n mooie wand, het stukje Heuvelstraat tegenover de Oude Markt, maar er is veel droefenis over. Al jaren ligt het zieltogende stukje stadshart aan de beademing.